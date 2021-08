Mizoram sawrkarin Lalremsiami chawimawina hun buatsaih

Mizo Olympian Hockey Player Lalremsiami Tokyo Olynmpic 2020 a tel avangan chawimawina nimin khan Mizoram sawrkar chuan Vanapa Hall-ah a buatsaih a. Chief Minister Zoramthanga, Deputy Chief Minister Tawnluia ten an telpui a ni.

Lalremsiami chuan sawrkar, pawl leh mipuiten an lawmpuina chungah lawmthu sawiin, amah chawimawina hun buatsaih chuan a kal zelna turah phurna nasa tak a pek thu a sawi a, tun hi a tawpna tur a nih loh a beisei thu sawiin, amah lawmpuina thilpek hrang hrang chungah lawmthu a sawi bawk. Lalremsiami chuan hockey a khelh ṭan tirh dan aṭanga Olympic Games-a tel dan thleng chanchin a sawi a, a ṭhalai puite chu thil engkimah Pathian râwn chunga hma la ṭhin turin a chah a, a bik takin infiam-mite tan phei chuan mahni hriselna ngaipawimawh a, zuk leh hmuam laka fihlim a pawimawh thu te a sawi a ni.

Lalremsiami hian Chief Minister’s Relief Fund-ah ṭanpuina sum pe-in Chief Minister hnenah hian a hlan nghal a, Hockey Mizoram hnenah ṭanpuina sumfai a pe bawk.

Chief Minister chuan Mizoramin Olympian a neih belh ta chu ropui tiin Lalremsiami chu a lawmpui thu a sawi a, Aizawla hockey ground tha nei tura hma lak a nih tur thu a sawi a, infiammite tan an thiamna leh talent a pawimawh rualin mahni taksa inthunun theihna a pawimawh hmasak thu sawi telin, taksa tichhe thei thil- zu leh ruihhlo, zuk leh hmuam leh thil dangte chu an nih tur ang an ni theilo a siamtu a nih thin avangin mahni inthunun theihna nun nei turin infiammite a chah nghal a ni.

Mizoram sawrkarin Lelremsiami chu Olympic a tel tura thlan a nih avanga lawmpuina leh amah tihphurna tur atan cheng nuai 25 pek nise tia a lo rel tawh chu games ṭan hma khan cheng nuai 10 pek a ni a, nimin khan a bâng cheng nuai 15 chu Chief Minister hian Lalremsiami kutah a hlan a ni.

Deputy Chief Minister Tawnluia chuan Lalremsiami chu harsatna hrang hrang paltlanga beidawng lova tun dinhmun a thleng hi ngaihsanawm tiin, ṭhalai dangte tan amah aṭanga zir tur tam tak a awm thu a sawi a, Mizoram sawrkar chuan amah duhsakna leh chawimawin nan Sports & Youth ServicesDepartment hnuaiah ama bilin Chief Coach (Hockey) chu an siam belh thu a sawi a, Deputy Chief Minister hian Lalremsiami hnenah hian Chief Coach atana ruatna Appointment letter a hlan nghal a, P&E Minister R.Lalzirliana pawhin sawrkarin Lalremsiami chawimawina atana Kolasiba inhmun a pek chu he hunah hian a hlan bawk.

Sports & Youth Services Minister Robert Romawia Royte pawhin thu sawiin, Lalremsiami a lawmpui thu sawiin, amah lawmpuina atana supernumerary post siam chu amahah a bet a, a zawmlo a nih chuanin emaw, a zawm hnuah pawh thildang avanga a chhuahsan leh a ngai a nih pawha tawp leh mai tur a nih thu a sawi a, midang kaisanna tur pawh a dal loh thu a sawi. Amah chawimawina leh lawmpuina atana sawrkarin a tih theih chin te hi hockey-ah a aia sang zawk a thlen theihna tura ruahman, ama tawpna tur a nih loh thu a sawi bawk.

Lalremsiami chawimawina hunah hian Imphal, Manipur-a SAI NERC Deputy Director Lianminthang pawhin thu sawiin, Mizoram sawrkarin sports tihhmasawn a ngaihpawimawhna chu fakawm a tih thu te, sawrkarna chang tawh phawt chuan thahnem an ngaih vek zel thin nia a hmuh thu a sawi.

He hunah hian Lalremsiami Olympic zin kawng documentary tawi thlirho a ni a, mimal leh pawl hrang hrang aṭanga lawmpuina thilpek hlanna hun hman a ni bawk.

Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo chuan he hun hi kaihruaiin, Minister leh MLA ṭhenkhat te, sawrkara hotu pawimawh te leh sports association hrang hrang aiawhte an tel a, SEDP Board Vice Chairman (Youth Affairs and Sports Board) TC Pachhunga chuan lawmthu sawiin hun a khar a ni.