Sub-Hqrs. YMA-in lawmthu an sawi

Sub-Hqrs. YMA, Serchhip chuan ramria duty (Mizoram Police) leh Vairengte, Saihapui V leh Phainuam mipuite ṭanpui theia siamtute hnenah lawm thu an sawi.

Nimina Sub-Hqrs. YMA-in thuchhuah an siamah ni 2.8.2021 (Thawhtanni)-a ramri duty puala ṭanpuina an lakkhawmnaah Town Branch YMA-ten ṭhahnem-ngai taka ei leh in, sum leh pai an lakkhawm avangin ṭanpuina ṭhahnem tak an hlan thei tih sawiin, YMA Branch-te chungah lawmthu an sawi a, Vairengtea kalna tura motor hmantirtu – Biakveli & Family, Serchhip Kawnpui ‘N’; C.Lalhmun-liana, Serchhip Field Veng; SP Serchhip & Staff leh K.Laltlanmawia, IOC Vengte chungah lawmthu sawiin, Oil harsa karah Diesel permit petu Manghinga leh District Bawrhsap chung-ah lawmthu an sawi bawk.

Hei bakah hian Ser-chhip town chhunga Branch YMA baka ṭanpuina petu, Hriangtlang Br. YMA, PAMRA, Saizahawla District, Serchhip leh MNF Serchhip Block Women Front-te chungah lawmthu sawiin, zan khaw chhe tak hnuaia Vairengte pana kal chhuak, YMA hruaitute chungah lawmthu an sawi bawk a, an tih tur an tih loh palh leh an tih loh tur an tihah Sub-Hqrs. YMA chuan hriatthiamna an dil bawk.

