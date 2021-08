Sum peipunna hlâwk chungchanga harsatna chinfel tum hma la zel

Tunhnaia Serchhipa sum peipunna hlâwk taka sum dahtute leh an sum dahnate inkara harsatna awm chu chinfel a la ni lova, he harsatna chinfel tum hian hmalakna a la kal zel a ni.

Nimin khan Zothlifim-in sum dahtute zinga mi a biaknaah sum dahtute hian sum dahtute hming leh an sum dah zatte an la inlakhawm kim thei rih lo tih a sawi a, sum dahtute hi mi 70 chuang nia an inhriat thu sawiin, heng zing aṭang hian mi 40 vel bawr chauh an hming leh an sum dah zat an la inziak lût thei tih a sawi a, an list neih leh Police lamin list an siamte pawh a inang em tih an la enfiah thei lo tih a sawi a, hetihlai hian an sum dahnate hian kum engemawti hun pe se an sum dah zat chu a pung awm lovin rulh leh an inhuam thu an hrilh niin a sawi a, an buaina chu chinfel mai a la harsat a rin thu a sawi.

Sum dahtuten harsatna chinfel tuma hma an lak mek lai hian Police-a sum dahtu in-report pawh an la awm ve zel niin hriat a ni.