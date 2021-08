Thenzawl atanga hockey zinkawng bul tantu Olympian Remsiami ropui taka hmuah a ni

Thenzawla SAI Centre aṭanga hockey zin kawng bul ṭana Tokyo Olympic-a India aiawha chhuak thei, Lalremsiami Hmar chuan Thenzawl aṭanga Tokyo Olympic thlenga a khelh theih chhan chu ama theihna a ni ngawt loa, Pathian, an coach te, a nu leh pa leh a chhungte leh amah thlawptu dangte vang a ni, tiin, tuna a thlen theih chin chu ropui a tih thu a sawi a, mahse hei hi a tawpna tur a ni dawn loa, a bul ṭanna tur chauh a ni tih a sawi.

Lalremsiami hi Tokyo Olympic-a a khelh hnua Mizoram a rawn luh leh vawikhatna turin nimin khan Lengpui Airport a rawn thleng a, hetah hian sawrkar-in Lalremsiami hmuahna ropui tak a buatsaih a, he hmunah hian thuthar theh-darhtute nen inkawm nghalin, Lalremsiami chuan Mizoten hockey kan khel nasat loh avangin amah pawhin phai lam media interview-naah Mizoramah hockey khel an awm ngai si loa, engtin nge hetiang a thlen theih? tih chu an zawt fo ṭhin tih a sawi a. Phai lam angin hockey khelhna hmunhma ṭha leh hmanrua pawh nei ṭha lo mah ila, tunah chuan sawrkarin nasa takin ṭan a la a, Sports minister ṭhahnemngaihnain tun aṭanga reiloteah Mizo hockey player, Olympic-a khel tur hi an la rawn chhuah a ring tlat tih a sawi a ni.

Mizorama hockey a khelh ṭan tirhin ṭawng dang a thiam lo a, phaia a chhuk hnuah a inzir chawp ṭan a, India senior team tana a khelh hnuah a senior player-ten an pui nasa em em tih a sawi a, Thenzawl academy-a a awm lai hian Hindi- English- Mizo tawng dictionary an dawng a, hei hi a keng zel a, hemi aṭang pawh hian a zir ve nasa tih a sawi bawk.

Lalremsiami chuan Hmarchhak mi, tribal a nih avangin team chhungah harsatna a tawh leh tawh loh chu zawhna a dawng tam ṭhin hle tih a sawi a, hetiang harsatna, enhranna emaw lam hi a tawng ngai lo tih a sawi a. Hna chungchangah Railways-a hna nei a nih bakah Mizoram sawrkarin hna thar a pek takah chuan khawi zawk nge zawm a tum tih zawh a ni a, “Tunah Mizoram ka rawn thleng chauh a ni a, ka chhungte nena la inrawn ngai tur chi a ni ang,” tiin a chhang a, a hna zawm tur chu eng pawh nise, hockey a khelh zui zel theihna tur a duh ber tih a sawi a ni.

Sawrkar, chief minister-in sumfai, in hmun leh hna a pe chu a lawm hle tih a sawiin, Mizoram mipui duhsakna leh thlawpna a dawn ṭhat avangin lawmthu a sawi bawk.

Lalremsiami hi Summer Olympics 2020 Tokyo-a Women’s Field Hockey semi final thleng pha India hmeichhe hockey team-ah player pawimawh tak niin, 4-na dinhmun an hauh a. Mizo hmeichhia zingah Olympic-a tel hmasa ber a ni a, nimina Lengpui Airport-a amah hmuahnaah hian Minister pahnih R.Lal-zirliana, leh K.Lalrinliana bakah Sports Department official te, MSSC hruaitute, official dangte bakah infiammite an tel a, Sports Minister Robert Romawia Royte leh official ṭhenkhat-ten Delhi aṭangin an rawn ṭawiawm chho bawk a, Lengpui Airport-ah hian lawmpuina pangpar leh thilpek lo hlan a ni a, Aizawl khawpui fanpui nghal a ni bawk.