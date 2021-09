Covid-19 positivity rate san chhan contact tracing tihthat vang a ni:Health Minister

Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan Mizorama Covid-19 positivity rate sân chhan chu contact tracing tihṭhat vang a ni tih a sawi.

Nimina Assembly session-ah Covid-19 chungchanga Mizoram dinhmun sawiin, Health Minister chuan rinhlelh hlir test an nih avangin a sâng lo theilo a ti a, Mass testing hnuah serial testing-in an chhunzawm tih sawiin, vulnerable group target-in fimkhûr tak leh awmzê nei takin hma an la tih a sawi bawk.

Mizoram chu state dangte nen inkhaikhin Pathian khawngaihna avângin dinhmun a ziaawm a ti a, state dinhmun a zia-na chhan chu mipui zawng zawngte ṭanrualna vang an ni a ti, hrileng avangin ṭanpuina hmun hrang hrang aṭangin an dawng a, mimal/pâwl angin CM Relief Fund-ah sûm an thawh a, mi tam tak midang tana luangchhuak an awm a, Thingtlang lâm aṭangin a thlâwnin thei leh thlaithâr eitûr khawpui leh khaw dang hârsa zûalahte an pê chuan Zonûn zêmawi tlâwmngaihna a lantir a ti a, Ambulance driver-te phêi chu chhûn zân zâwmin Covid damlote phûr kûalin an nun an thâp tak mêuh mêuh a ni a ti.

Health Minister chuan hripui lêng avâng lockdown ngai ṭhin chu mipuiin an zawm ṭha hle tih a sawi a, mi tam tak tân eizawnna a chhûnzâwm thei loh chu pawi an ti takzet a tih a sawi bawk.

Health Minister chuan tunlai Covid-19 vei thar tamna chhan chu mithiam hovin a sân hûn tur an sawi ang deuhin a sâng ve ta ṭan chiah niin a lang a ti a, mipui zawng zawngte ṭangrual a, hripui a reh theih nan ṭan la ṭheuh turin a ngen a ni.

Sample test dân chungchângah ICMR chuan RT-PCR/TrueNAT leh CBNAAT-te hi an thawhdân thuhmun a nih vângin hûang khâtah a dah tih Health Minister chuan a sawi a, sample test zât tur percentage a bitûk tih pawh an hria tih sawiin, sample test zâwng zâwng zinga zaa 59.49 chu RT-PCR leh a tlukpui khâwl chi hnih hmânga an test a ni a ti.