Football thuthang (6.9.2021)

@ Liverpool leh Egypt forward Mohamed Salah, 29, chuan Anfield-a contract thar ziak tur chuan chawlhlar khata £500,000 hlawh a phût. (Sunday Mirror)

@ Aston Villa chuan Juventus American midfielder kum 23 mi, Weston McKennie lakluh dan an melh (Sun on Sunday)

@ Paris St-Germain chuan kumin nipui khan Juventus aṭanga lakluh tumin Cristianno Ronaldo chu an bia a, mahse offer an siam lova, Poerugal forward kum 36 mi hian Manchester United lam a pan ta a ni. (Goal)

@ Manchester City chuan England playmaker kum 21 mi, Phil Foden chu contract thar ziak tura hmin tumin a hlawh chu a lêt lî(4)-in an tihpunsak dawn. (Star Sunday)

@ Real Madrid chuan kumin nipuia Rennes aṭanga France midfielder Eduardo Camavinga, 18, an lakluh hma kan kum 3 zet an lo thlithlai tawh. (Marca)

@ Chelsea-in transfer deadline-a Athletico Madrid aṭanga Saul Niguez an lakluh hma ni khan Manchester Citty chuan Spain midfielder kum 26 mi lakluh theihna chance an neih chu an hnawl. (Star Sunday)

@ Kum 2017-a Paris St-Germain-in Barcelona aṭanga Brazil star Neymar, 29, an lakluh hian PSG chuan transfer fee leh a hlawhah £489m an seng tawh. (Marca)

@ Bayern Munich leh France winger hlui Frank Ribery chuan Serie A club Salernitana tan karleh hian contract a ziak dawn a. Kum 38 mi hi Fiorentina a chhuahsan hnu khan free agent a ni. (Fabrizio Romano)

@ Ivory Coast midfielder Franck Kessie, 24, chuan AC Milan-a contract thar a ziak duh loh avangin Tottenham leh Chelsea-te chuan an ngaihven zual hle. (Gazzetta dello Sport)

@ Barcelona president Joan Laporta chuan an manager Ronald Koeman lakah rinna pumhlum a la nghat a, amah bân turin ruahmanna a la nei lo. (Sport)

@ Arsenal manager hlui Arsene Wenger chuan “Premier League economic power” chuan loh theih lohin Norway striker Erling Braut Haaland chuan England panin Borrussia Dortmund a chhuahsan phah dawn tih a sawi. (Bild)