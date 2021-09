Union Health Minister-in RTPCR Mobile Van pahnih Mizoram pek a remti

Nimin (24.9.2021) chawhnu dar 1:30 khan C.Lalrosanga MP (LS) leh Rosangzuala, OSD to CM-ten Union Health Minister Mansukh Mandaviya an hmu a, Union Health Minister chuan RT-PCR Mobile Van (Infectious Disease Diagnostic Laboratory, I – LAB) pahnih Mizoram tan pek a remtih thu New Delhi-a amah hmutu MP (Lok Sabha) leh OSD to Chief Minister-te hi a lo hrilh niin nimina MNF party thuchhuah chuan a tarlang.

MNF thuchhuah tarlan danin, Chief Minister Zoramthanga leh Health Minister Dr. R.Lalthangliana-ten an lo ngen tawh angin Covid 19 hri kai leh kai lote test-na tur bakah ICU hmanrua leh Ventilator-te pawh Mizoram pek belh tum mek a nih thu Union Health Minister hian a lo hrilh bawk a, heng atan hian Mizoram tan budget pawh ruahman a ni a, pawm a nih hunah khawl leh hmanruate hi pek belh a nih tur thu a lo hrilh nghal niin an tarlang.

Mansukh Mandaviya hmuhnaah hian C.Lalrosanga leh Rosangzuala-te hi Delhi-a Mizoram House Resident Commissioner Amjad Tak-a’n a ṭawiawm a ni.

MNF chuan, “Kan ṭhenawm state nei awmchhunten RT-PCR Mobile Van pakhat chauh an neih hahipa kan lo sawi luai luai chu Mizoramin a bul tan nan pahnih kan nei thei dawn ta hi MNF chuan lawmawm a ti a. Chief Minister Zoramthanga leh Health Minister Dr.R.Lalthangliana-te hmalakna a chhuanawmin, a bawhzui hlawhtlingtu C.Lalrosanga MP(LS) leh OSD to CM ni thar chauha chak taka hmala nghaltu Rosangzuala-te fakawm kan ti,” tiin an thuchhuah siamah chuan an tarlang.