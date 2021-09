Lalsawma, Dy. Food Safety Commissioner chuan vawiin (7.9.2021) khan hriattirna tichhuakin tunhnaia Food & Drugs Administration Wing, H&FW-in state pawn aṭanga thlai leh thei lo lut an endiknaah Apple tam tak chu sathau (wax)-a luan a ni tih hmuh a nih thu a sawi a, heng sathau hi ei tel loh a him ber avangin Apple chu a kawr nena ei a nih dawn chuan tui sa nena silfai ṭhin tur a ni tih a tarlang a, a nih loh chuan a kawr vel mai tur a ni tih a tarlang bawk.