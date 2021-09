Serchhip District-ah ni 2 chhungin hri kai thar mi 31 an awm

Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah chu an pung zel a, Inrinni khan hri kai thar mi 26 hmuh belh leh niin, nimina khan mi 5 hmuh belh an ni bawk a, heti hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 1117 an ni tawh a, Inrinni leh nimin khan hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 8 chhuahtir an ni a, hengte nen hian hri kai enkawl dam tawh hi mi 971 an awm tawh a, hri kai enkawl mi 143 an awm mek a, thihpui mi 3 an awm tawh bawk.

Pathianni-a RAgT hmanga hmuh belhte:

*Serchhip Field Road (2) : Mipa kum 14 mi leh Hmeichhia kum 11 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei an ni.

*East Lungdar (1) : Hmeichhe naupang kum 7 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei lo a ni.

*Serchhip Vengchung (1) : Hmeichhe naupang kum 7 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei a ni.

*Thenzawl (1) : Mipa kum 18 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei a ni.