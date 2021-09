Serchhip khawpuiah vawiin (6.9.2021)-ah hri kai 56 hmuchhuak

Vawiinah Serchhip khawpui chhungah Covid-19 hri kai mi 56 hmuhchhuah an ni a, Serchhip District chhung khaw danga hri kai hmuhchhuah 20-te nen, vawiina Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah zawng zawng chu mi 76 an ni a, hei hi Serchhip District-a ni khat thilthua tualchhung mi hri kai hmuhchhuah tam ber tum a ni.

Vawiina Serchhip khawpui chhunga hri kai hmuhchhuahna-te hi – Serchhip Bazar Vengah 13, Bilzel-ah 12, Tuikhuah Vengah 11, Field Veng-ah 10 leh P&E Vengah 3 bakah Saron Veng, New Serchhip, IOC Veng, Vengchung, Chanmari Veng leh Dintharah pakhat theuh hmuhchhuah an awm a, khaw dangah Thenzawlah 15, Thenzawl mi pakhat Serchhipa hmuhchhuah a awm bawk a, E.Lungdarah 2 leh Chhingchhipah 3 hmuhchhuah an ni bawk a ni.

Vawiin vek khan hri kai enkawlna hmun atangin mi 8 chhuahtir an ni a, heti hian District chhunga hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 1,193 ni tawhin, mi 979-ten enkawlna hmun an chhuahsan tawh a, hri kai enkawl mek hi mi 211 an awm mek a, thihpui mi 3 an awm tawh a ni.