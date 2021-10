Eastern University Campus dah turin a ṭul angte buaipui mek zel a ni:TJ Lalnuntluanga

Champhai South bialtu, Law & Judicial Minister ni bawk, TJ Lalnuntluanga chuan Eastern University Campus leh zirna sang zawka mamawhte dah turin a ṭul angte buaipui mek zel a nih thu a sawi bawk.

He thu hi nimina Govt. Champhai College Graduation Day 2021, College Multipurpose Hall-a neih khuallian nia a hmanpuinaah sawiin, TJ Lalnuntluanga chuan mimal takin hlawhtlinna changte rilru leh thinlung taka a lawmpui thu sawiin, eizawng tlaka chherchhuaktu zirtirtute leh thawktute fakawm a tih thu a sawi a, mahni College zir chhuahna ngeia Graduation Day a hmanpui thei chu ropui tiin, Pathian leh College zirtirtute chungah lawmthu a sawi a. Duhsak taka sawmtu College SU-te chungah lawmthu sawiin, College hmasawnna kawnga hmalaknaah a theih ang zawngte a awm a nih chuan a inhawn reng thu a sawi a.

College zirlaite chu chin tawk neia social media hmang thiam tura fuihin, thil tangkai tak ni mahse a hman dan kan thiam loh chuan a inkahpukchaw chho zel a, zirna leh hna dang thawh a tibahlah a, nakin zela ram economy thlenga nghawng thei a nih avangin hman dan kan thiam a tul hle a ni, a ti a. Thil nih dan dik leh thlen dan dikte zirchiang hmasa lo leh belchiang hmasa lova thu hre hmasa nih duh vang ngawta social media a tawngkam mawi lo leh dik famkim lo hmanga thil post mai mai kan ching nasa hle chu veiawm a tih thu sawiin, hei hian kan ram ralmuanna leh zalenna thlenga a tih chhiat theih avangin kan fimkhur a tul a ni, a ti bawk.

He hunah hian Govt. Champhai College hnuaia stream hrang hrang 4 aṭanga graduate thar mi 156 te hnenah graduation certificate hlan an ni.

Thusawitu dang P.Lalhmingliana, Principal, Govt. Champhai College chuan graduate tharte a lawmpui thu a sawi a, mi puitling leh hna zawng thei khawpa zir thiamna nei tawh an nih thu sawiin, social media a ṭha zawnga hmang turin a chah a. Rintlak leh hawihhawm tak chunga khawtlang, Kohhran leh NGO tana chhawrtlak ni tura tang deuh deuh turin a fuih a. Rinawm taka ram leh hnam tana tih theih angahte tlanchhe lova theihtawp chhuah turin a fuih bawk.

He hunah hian Govt. Champhai College atanga Mizoram puma rank holder pahnih, Khamkhanthawnga, 6th position, Department of Political Science leh Lalzawmliana Khiangte 7th position, Department of Economics-te hnenah khuallianin chawimawina thuziak a hlan a. College-in Department hrang hrang aṭanga tiṭha a thlante hnenah chawimawina thuziak sem chhuah a ni bawk.