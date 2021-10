Mizoram Electoral Roll atanga Tripura Bru paih tura ngenna ECI-ah thlen

P.Jawahar, IAS, Chief Electoral Officer, Mizoram chuan Bru voter, Tripura-a lêtleh ta, Mizorama Electoral Rolla la chuangte chu Roll aṭanga paih vek an nih theih nan Mizoram chhunga Political Party leh NGO hrang hrang aṭanga ngaihdan lak-khawmte nen ECI-ah thlen a nih tawh thu a sawi.

Nimin khan CEO hian 4-Tuirial (ST) AC Bye Election kalpuina tura Lungdai, Serkhan, Hortoki, Kawnpui leh Thingdawla Polling Station-te a endik a, Kolasib-a Counting Hall leh Strong Room buatsaih dan te a hmunah a endik nghal bawk a, Kolasib DC Conference Hall-a Political Party hrang hrang leh NGO aiawhte bakah Election Official-te a kawmnaah he thu hi a sawi a ni.

CEO chuan hrileng kar a inthlanna kalpui tur a nih angin Candidate-te chu Covid-19 vaccine (Full dose) la an ni lo a nih chuan RT-PCR test negative an nih a ṭul thu a sawi a. Vote thlak turte hnenah kutkawr sem tur a nih thu leh vote thlak ni-a darkar hnuhnung ber, tlai dar 5 leh dar 6 inkar chu hri kaite vote thlak hun atan a ruahman tur a nih thu a sawi bawk a, Covid-19 positive vote thlak tur an awmin Polling Station-a duty zawng zawngten PPE hak vek tur a ni dawn a ni.

P.Jawahar, CEO chuan ECI phut angin Candidate zingah thubuai nei tawh an awm a nih chuan, Candidate tur a tihchian an nih atanga darkar 48 chhungin tlangzarh tur a nih thu a sawi bawk a ni.

He hunah hian Thomas D.Lalengliana, President, Sub Headquarters YMA, Kolasib chuan Polling Station pangngai ni lova, a bika Special Polling Booth ang chia Bru-te vote thlâkna tur siam a nih chuan an dodal tur thu a sawi a, Political Party hrang hrang aiawha lo kalte pawhin an thlâwp thu an sawi ve bawk a ni.

P.Jawahar, CEO hi David L.Pachuau, Joint CEO-in ṭawiawmin, Bye Election kalpuina tur atan a invenhimna kawnga inpuahchah dan te, hrileng inkaichhawnna lak a Polling Official leh voters-te an him theih dan tur te leh Polling station inbuatsaihna kalpui dan te sawi ho a ni.