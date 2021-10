No Tolerance Day-ah khawlaia bawlhhlawh paih man an awm lo

Mizoram Cleanliness Week (Faina Hapta) 2021 hman chhunga hmalakna tur hrang hrangte chu Serchhipah pawh tluang taka kalpui chhunzawm zel a ni a, nimin khan veng hrang hrangten vantlang hmun tifaia hnatlang an buatsaih bakah District Sanitation Task Force-ten khawlai fangin, khawlaia bawlhhlawh paih leh chilchhak leh zunram thiarte an vai a, dan bawhchhiate man an awm lo a ni.

Faina Hapta kalpui chhunga hmalakna tur thuneitu sang zawkten an rawn duan angin, vawiinah pawh sawrkar pisa hrang hrangte pawhin an pisa ṭheuh tihfai hnatlang an nei ang a, kohhran hrang hrangte pawh an hmun hmate tifai tur leh dawrkaite pawhin mahni dawr hmunhmate tihfai ṭheuh tura ngen an ni a, Faina lam inzirtirna atana thlalak leh video insiamsiak thehluh hun chu vawiinah a tawp dawn a, naktukah hapta kharna hun hman a ni ang.