Political party-ten dân leh thuthlung an bawhchhiat vangin MPF an zualko dawn

Mizoram People Forum (MPF) General Headquarters chuan Inrinni khan thuchhuah siamin, October ni 30, 2021-a Tuirial Assembly Constituency bye-election lo awm tura political party hrang hrangten campaign an kalpui 5mekah, an thu dawnte leh social media lama video darhte aṭangin dân leh thawhhona thuthlung bawhchhiatna a awm nia an hriat thu sawiin, ECI thlenga zualko an tum a, an hmalakna hmasa ber atan Mizoram election thuneitute hnenah ziakin an thlen dawn a ni.

MPF chuan 4-Tuirial Assembly Constituency inthlanna (bye-election) lo awm turah inthlanna fel fai leh thianghlim a awm theihna turin theihtawpin hma an la niin an thuchhuah-ah an tarlang. Bial chhunga MPF Local Forum leh Constituency Forum te tlawh chhuakin Political Party tin Candidate-te kawm an nih thu te, MPF leh Political Party-ten thawhhona thuthlung an lo siam tawhte inhrilh thar lehin, inthlanna fel leh thianghlim a awm theihna tura ṭan lak dante an sawiho tawh niin an sawi.

Hetihlai hian tunhnaiah Party hrang hrangten campaign an kal pui danah Election Commission of India (ECI)-in Model Code of Conduct a siam bakah, MPF leh Political party-te Thawhhona thuthlung kalha hmalak a awm tih MPF chuan a hria a, pawi an tih thu an sawi a. TV Special Report leh Video Clip hrang hrang aṭanga a landanin sum leh therhlo hmanga vote zawn te, buh inphurhsak te, a thlawna Ration buhfai sem te leh JCB hmanga lei laih sakte leh ruai ṭhehte a awm nia an hriat thu an tarlang a.

Hetiang hi ECI Model Code of Conduct-in a phal loh (corrupt practice) leh party te nena thawhhona thuthlung kalh a nih avangin MPF Gen.Hqrs chuan thuneitute hnenah hma la turin an thlen tawh a ni. MPF Gen. Hqrs chuan hetiang hmanga vote zawng lo tur leh thianghlim taka campaign kalpui turin Candidate-te leh party worker-te an ngen thu an thuchhuahah hian an tarlang bawk.

MPF chuan mipuite pawh Candidate-te tihautak lo zawng leh Thawhhona thuthlung pel zawnga beisei neilo turin an ngen a, Bial chhung khawtina MPF Local Forum leh Constituency Forum -te pawh theihtawp chhuaha Thawhhona thuthlung hre renga vil tur leh mitmei reng turin an ngen thu an thuchhuahah hian an tarlang a ni.

MPF hruaitute chuan Social media mai bakah khaw hrang hrang atangin (ECI) in Model Code of Conduct a siam bawhchhe zawnga hmalakna thlalak te pawh an dawng tih an sawi a, party tinte chu thawhhona thutlung an bawh chhe deuh vek tawh niin a sawi a, BJP chu hetiang lamah sawi la kai lo leh complaint an la dawn loh awmchhun a ni.