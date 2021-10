Tuirial bial bye-election neih tur chungchanga thil pawimawhte CEO-in political party-te a hrilhfiah

October ni 30-a Tuirial Assembly bial bye-election neih tur chungchangah Mizoram Chief Electoral Officer P.Jawahar chuan political party hrang hrang aiawhte kokhawmin Bye-Election kalpui dan tur leh Election Commission of India aṭangin guidelines awm ang ang hrilhfiahin an hriat tur thil pawimawh dangte an sawiho a, he hunah hian CEO chuan Vote thlak ni tak hi Inrinni a nih avangin kohhran ṭhenkhatin Sabbath ni atan an hman ṭhin thu ECI hotute hriattir a nih thu sawiin, ECI chuan hei hi ngai pawimawhin, tun Bye-Election atan Vote thlak hun chu zing dar 7 aṭangin tlai dar 6 thleng an rawn pawtsei tih a sawi.

CEO chuan Election Commission of India-in Tuirial Assembly bial-a inthlan hun tur a puanzar tawh avangin Model Code of Conduct pawh Kolasib district pumah hman nghal a nihthu leh Covid-19 hrilen avangin political party hrang hrang leh an Candidate-te chu campaign hmunah pawh fimkhur takin covid protocol zawm tlat tur a ni tih a sawi.

Tuirial Assembly Constituency Bye-Election chuh turin ZPM party chuan an party Official Candidate atan Laltlanmawia, Kolasib an ruat tih nimin khan ZPM party President Lalliansawta chuan an Party Office Conference Hall-ah a puang a, hemi hma hian MNF chuan an party candidate atan K.Laldawngliana an ruat thu an lo puang tawh a, Congress party pawhin MLA hlui Chalrosanga Ralte chu an party aiawh tur a nih thu an lo puang tawh bawk a, political party dang hian candidate an siam dawn em hriat a la ni lo a ni.