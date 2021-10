Vairengtea Police company khat dah nan cheng nuai 223 ruahmanfel tawh

Home Minister Lalchamliana chuan ramri venhim chu sawrkar thil ngaih pawimawh ber pakhat a nih avangin Vairengteah Mizoram Police Company khat dah tum a ni tih sawiin, hemi senso atan hian cheng nuai 223 pawh ruahmanfel a nih tawh tih a sawi.

He thu hi nimina 3rd Bn. MAP Ground, Mualpuia Mizoram Police Service Association (MPSA) khawmpui lian vawi 12-na a hmanpuinaah a sawi a, Home Minister chuan Covid-19 hrileng avanga Mizoram-in hun harsa a paltlang mek lai hian Mizoram Police-te ṭangkaizia leh thawhhrimna mipuiin kan hre chiang thar leh a, ramri avanga buaina a chhuah takah phei chuan state dang police-te khaikhina tlem zawk fe ni mahse, Mizoram Police inpekna leh huaisenziate kan hmu chiang em em a, Mizoram mipuiten kan thlamuanpui a, Mizoram leh Mizo mipuite zahzawmna humhim tura an inpêkna ropui tak avangin kan chhuang a, an chungah lawmthu kan sawi a ni a ti.

Home Minister chuan Police mamawhna a san rualin Covid-19 hrileng avanga India ram pum huap anga sum leh paiah harsatna tawh a nih avangin Police hnaruak hnawhkhah ngai, la hnawhkhah theih loh sang tel teh meuh a awm tih a sawi a. State chhung ralmuanna atan te, dan leh thupek kenkawh kawngah harsatna liantham a awm loh nan sawrkar chuan Police hnaruak hnawhkhah chu a ngai pawimawh em em a, Covid-19 hrileng a zia awm hunah leh sum leh paia kan state dinhmun a ziaawm hret hunah heng police hnaruak te hi hnawh khat turin Home Department chu a inpeih sa reng tawh a ni a ti.

Chief Secretary Lalnun-mawia Chuaungo chuan sawrkar hmelhmang hmuh awlsam ber chu Uniform ha Policemen te an nih tih a sawi a. State pawn lam aṭanga Mizoram hmelhmang an hmuh hmasak ber pawh Traffic Police te leh Police duty te an ni a, Disciplined Service an nih angin Police-te tan chuan thuawih, rinawm, hriselna vawn ṭhat leh mahni inthununna nei ṭhat a pawimawh em em a, Police-te chu englai pawhin sawrkar hnathawkte entawntlak nih tum turin a chah bawk a ni.

Police hna leh inkaih-hruaina chungchangah John Neihlaia, IGQ(HQ) & Acting DGP chuan Police Officer-te tan bika hriattur thu pawimawh tak tak te, ṭanlak ngaihna laite a sawi a, Dan leh Hrai hriatna kawngah ṭanlak a ngaih thar turte sawiin, State dang police emaw, IPS-te tih theih ang tih theih duh tawka lova a thiam ber nih tum turin MPSA member te chu a fuih bawk a ni.

12th MPSA General Conference, 2021 chu Zosangliana, Sr VP, MPSA chuan a kaihruai a, he hunah hian MPSA member chatuan chatuan ram pan tate puala sûnna hun hman a ni a, hemi hnu hian MPSA member thar-te lawmluhna hun hman niin, an pawl hmalakna chungchangah report leh an pawl sum report-te ngaihthlak a ni a, session hnuhnungah MPSA inrelbawlna chungchang sawiho a nih bakah an hruaitu thar tur an thlang nghal a ni.