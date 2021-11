Chanchin lawrkhawm (5.11.2021)

@ Nimin khan Serchhip Teachers Association chuan kum 2021-22 chhunga an hruaitu tur an thlang a, president-ah F.Lalhmunsiama thlangin, vice-president-ah C.Lalrammuana an thlang a, Secretary-ah Samuel Saiṭhuamliana, Asst. Secretary-ah Zonunsiama Sailo, Treasurer-ah C.Krawsthangi leh Fin. Secretary-ah Lalduhlaii-te an thlang.

@ Nimin khan Serchhip District-ah hri kai 31 hmuh belh an ni a, heng zinga 18 hi Thenzawl aṭanga hmuh niin, Sechhipah 10, Khawlailungah 2 leh Chhingchhipah 1 hmuh belh an ni a, heti hian Serchhip District-a hri kai zawng zawng chu mi 4370 an tling tawh a, enkawl dam tawh zawng zawng chu mi 3811 an ni tawh a, nimin khan Serchhip district-ah hri kai enkawl dam mi 19 chhuahtir leh an ni. Hetihlai hian nizan hmasa khan Serchhipa hri kai hmuhchhuah ZMC-a enkawl lai R.Ngurisma (78), New Serchhip Bazar Veng chu a boral a, heti hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah boral zat chu mi 11 an tling tawh a, tunah hian hri kai enkawl lai mi 546 an awm mek a ni. Vawiin hi sawrkar chawlh a nih angin sample lakna hmun khar a ni ve ang.

@ National Hockey player Lalremsiami Zote chuan nimin khan TATA aṭangin Altroz Car a dawng a, Aizawl-a TATA motors dawrah motor hi inhlan a ni. TATA hian Olympics 2020 zawh taka infiammi cheṭha te, infiamnaa palina ni chinte chu Altroz Car a pe vek a ni.