Mamit MJA-ten infiamna hmun siam mek lek PSA oxygen Plant an tlawh

Mamit District Mizoram Journalist Assn MJA chuan ₹2,91,26,214 senga sak mek GSA khelmual te, Mamit Multi Purpose indoor stadium cheng nuai 1213 Senga sak mek leh PMCARES fund, PSA Oxygen plant an tlawh.



GSA khelmual hi May 2020 atang khan thawk tanin, UD & PA in an enkawl meka tui hawk luan kawr siam zo tawhin, retaining wall zawh tep ani tawha, gallery leh pavilion siam anla hmabak a, hna hi Zamzo Engineering construction and Consultancy Aizawl in thawk in a, an hnathawh te hi tha thawkhatin an hria a ni.



Cheng nuai 1213 senna tur Mamit Multipurpose Indoor Stadium hi Mizoram Development Agency an thawk mek a, Mamit tui pump na line in a dal avangin a ban hi an la phun kim theilo a ni. MJA hian Hna thawh chinah a tha hlein an hria a ni.



MJA hian Mamit District Hospitala tun hnaia hawn tak PMCARES (Citizen Assistance and relief in Emergency Situation) fund PSA (Pressure Swing Absorption) Oxygen plant Mamit District hospital complex a bun chu hawn hnua hman ala nih loh chhan an enfiah bawk a, oxygen plant electric connection wire ala felloh thu thawktute chuan sawiin, Hospital chhunga oxygen pipeline ah leak a awm avangin harsatna a awm bawk thu thawktute chuan sawiin hengte hi thuneitute hnenah an thlen tawh thu an sawi a, Oxygen plant hi hmang reng tur chuan electrict bill a san dawn bakah hmang turin damlo an tam loh thu an sawi bawk.