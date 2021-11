Luidung nungcha zawrhchhuahna hmun enfiah

Nimin khan Mizoram sawrkarin Luidung nungcha la puitling lo (Juvenile) man phal lohna thupek a chhuah tawh bawhzuiin Sialsuk tlangdung leh a chhehvel a Luidung nungcha zawrhchhuahte enfiahin Fisheries Department hnuaia Fisheries Enforcement Team, Aizawl District-te an feh chhuak.

Fisheries Enforcement Team-ten Luidung nungcha puitling lo man leh Zawrhchhuahte chu dan kalh a nih thu leh The Mizoram Fisheries (Amendment) Act 2016 hmang a Lung In tan leh pawisa chawi a hrem theih an nih thu heng Luidung nungcha zuar ṭhin tute hnenah hian an hrilhfiah bakah Samlukhai a chakai man ṭhin tute chu ko khawmin Luidung nungcha la puitling lo an man chuan an manna hmuna chhuah leh ngei tur leh Luidung nungcha te inthlahpung hmana an zuah chuan a mantu leh zuartu tur te’n an hlawkpui zawk zel tur thu te an hrilhfiah a ni.

Zonuntluangi, District Fisheries Development Officer (DFDO Aizawl) chuan kan luidung nungcha la puitling lo leh inthlahpung hman lo khawp a kan man ṭhin avang a kan luidung nungcha chereu mek chu pawi a tih thu leh nungcha ṭhenkhat phei chu mang (extinct) mai thei dinhmunah hial an din tawh thu a sawi a. Aizawl leh Saitual District huam chhunga Luidung nungcha zuartute chu fimkhur tur leh Luidung nungcha la puitling lo te man emaw zuarchhuak lo turin a chah a, Aizawl leh Saitual District chhungah hian Fisheries Enforcement Team-te chuan a remchan dan angin Lui kal mite leh a zuarchhuaktute chu an enfiah fo tur thu a sawi a ni.