Mizoram State Chief Information Commissioner thar lalut

Mizoram State Chief Information Commissioner thar atan Lalnunmawia Chuaungo, IAS (Rtd.) chu nimin khan Chief Minister Zoramthanga’n Mizoram Assembly House Conference Hall-ah rinawmna thu thiam tirin a lalut.

Mizoram State Chief Information Commissioner thar Lalnunmawia Chuaungo hi 01.03.1962 khan a piang a. Kum 1987 kha Indian Administrative Service a zawm a. Gujarat Cadre niin, kum 2019 khan inter-cadre deputation in Mizoram Chief Secretary ah dah a ni.

A nupui nen fa pali neiin, tunah hian Chaltlang ah an chhungkua in an cheng mek.

CIC post hi kum 65 tlin emaw, kum 5 chhung thawh theih a ni a ni.

Lalnunmawia Chuaungo hian February, 2022 thleng hun nei mah se, October ni 31, 2021 khan voluntary pension-in a chhuak a, Mizoram sawrkar chuan CIC atan a ruat zui nghal a.