Union Home Minister-hovin Mizoram leh Assam Chief Miniser-te an inkâwmho

Union Home Minister Amit Shah hovin Mizoram Chief Minister Zoram-thanga leh Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chu nimin tlai dar 5 khan Union Home Minister chenna inah an inkawm.

He an inkawmnaah hian thildang tam tak an sawi zingah ramri chungchang sawi telin, dawhkan khat kîl a, harsatna leh buaina telloa sawifel ngei ni se an ti a, CM leh CM level-ah a ni emaw, state pahnihten delegation team insiam ve ve emaw pawhin state pahnihte hi inbiak ni ṭhin se, an ti a, boruak ṭha thei ang ber siam ni se an ti a ni.

Hemi hma, Nilaini zan khan Union Home Minister ruahman angin Assam House, Chanakyapuri, New Delhi-ah State pahnih Chief Minister, Zoramthanga leh Himanta Biswa Sarma-te hian zanriah kildunin, thu pawimawh hrang hrang an sawidun a.

Chief Minister pahnihte chuan state pahnih tana hmasawnna tur thil kaihhnawih hrang hrang sawidunin, Zoramthanga chuan thil dang tam tak karah Hachhek tlangdunga kuhva hring thar chhuah, a hralhna lama Patharkandi District-a bial thuneitu ṭhenkhatin Myanmar aṭanga lo lut nia an ngaih avanga an lo hnarsak ṭhin thu a sawi a, kuhva chinga eizawng Mizo tam tak tan harsatna sutkiansak nan an kuhva hring thar an lo hnar sak ṭhin chu titawp thuai turin Assam CM chu a sawipui bawk.

Assam CM hi Assam Agriculture and Veterinary Minister Atul Bora chuan ṭawiawmin, Chief Minister Zoramthanga hi Rosang-zuala, OSD to CM, Delhi Mizoram House Resident Commissioner Amjad Tak leh official dangte’n an ṭawiawm bawk a ni.

Mizoram leh Assam CM-te hian ramri buai chungchang an la sawi thleng lo nia thudawn a ni a, tun ṭum hi chu state sawrkar pahnih inkara inlaichinnaṭtha siam tura political level-a indawr ṭanna chauh niin an sawi a, ramri buai chinfel dan tur chungchang sawi tura inbiak zui dan tur chu an la ruahman dawn chauh ni a thudawn a ni.