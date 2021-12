Aizawl DC office a tira sak dan ang ngeia din ṭhat leh duh

Indian National Trust for Art & Cultural Heritage (INTACH), Mizoram Chapter Executive Committee chuan Aizawl Bawrsap Pisa Pui chu tira sak dan ang ngeia din that leh nise an ti.



He thu hi nimina an pawl Executive Committee ṭhukhawm chuan resolution siamin an pass a, kar kalta ni 17 zinga kangral ta chu Bawrhsap Pisapui chu Mizote rohlu tlemte zinga la ding, The Mizoram Ancient Monuments & Archeological Sites Remains Act, 2001 leh Rules 2003 hnuaia list tawh building pawimawh a nih avangin sawrkarin a tira sak dan ang ngeia din that leh nise an ti a. INTACH thukhawm chuan mipuite hnena mahni ram leh hnam rohlu humhalh kawnga inzirtirna uar neih a pawimawh thu an sawi bawk a ni.