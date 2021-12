AR te insawnna tur Zokhawsang peihfel tawh

Union Home minister in AR hotute sawipui dawn

Aizawl khawpui laili aṭanga Assam Rifles te insawnchhuahna tur Zokhawsang chu peih fel thawkhat a ni tawh a, hetihlai hian Union Home minister Amit Shah chuan Parliament session neih mek zawh veleh Assam Rifles hotute an insawnchhuah dan tur chungchang a sawipui dawn nia thudawn a ni.

Lok Sabha MP C. Lalrosanga chuan Aizawl laili atanga Assam Rifles te insawnchhuah tur chungchang chu Union Home minister, Union Home secretary, Assam Rifles DG leh DIG te a sawipui tawh tih sawiin, chhuah an hreh ve deuh vang nge Assam Rifles lam an che chak vak lo niin a sawi.

“Home ministry lamah chuan hma kan sawnin ka hria a, tunhnai mai a an inbiakna ah Union Home minister chuan parliament session neih mek zawhah lo bawhzui a tiam a, Assam Rifles hotute meeting ka lo neihpui ang tiin min hrilh,” C. Lalrosanga chuan a ti. Parliament session neih mek hi December 23, 2021 thleng awh tur a ni.

MP C. Lalrosanga chuan Zokhawsang a an insawnchhuahna tur hmun chu peihfel thawkhat a ni tawh tih sawi bawkin, kawng a tlang tha tawh a, tui leh electric pawh tihfel ni tawhin, quarter pawh contractor ten an handover deuh vek tawh niin a sawi. “Delhi lam atanga an pu te berin insawn rawh u an tih dawt loh chuan an che duh rih lo chu a ni,” a ti bawk.

Tarlan tawh angin, Assam Rifles te chhuahsan tur hmunah LSC nei mi 54 an awm a, chung zinga mi pasarih chuan an LSC an surrender tawh a. Kum 2006 hnu lamah LSC nei thar an awm tawh lo a ni.