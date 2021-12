Central YMA hruaitu thar thlang; An post-a zirtirtu awmtha duhlo te chungchangah hma la dawn

Nimin khan R.Dengṭhuama Indoor Stadium, Salem Veng, Aizawlah YMA General Conference vawi 73-na neih a ni a, hetah hian kum 2021-2023 chhunga hruaitu tur thlan niin, president atan R Lalngheta, Hlimen thlan a ni a, kumpuan atan ‘Ram leh hnam humhalh’ tih thlan a nih bakah an thurel zingah zirtirtu mahni post-a awm ṭha duh lote an post-a an awm theih nan Central YMA-in hma la rawh se, tih a tel a ni.

YMA General Conference-ah hian chawhma lamah rorel inkhawm neih niin, chawhnuah Central YMA President Vanlalruata kaihhruaina hnuaiah kum 2021 – 2023 chhung atana Central YMA office bearer tur thlanna neih a ni a, president atan R Lalngheta, Hlimen thlan a ni a, R.Lalngheta hian vote tla 1,730 aṭangin vote 1,007 (58.20%) a hmu a, Vice President-ah Lalhma-chhuana, Chaltlang Lily Veng; General Secretary-ah Prof Lalnuntluanga, New Capital; Assistant Secretary-ah Prof. Malsawm- liana, Vaivakawn; Treasurer-ah Fabian Lalfakawma, Chawlhhmun leh Fin. Secretary atan Roneihthanga, Nursery Veng te thlan an ni.

Chawhma lama rorel inkhawm Central YMA President Vanlalruata kaihhruaia neihah hian agenda lut zinga YMA khawih pali zinga pathum – Ruihhlo chungchangah sawrkar/kohhran/pawl dangte sawmin inzirtirna nasa zawka kalpui ni rawh se tih te, Central YMA building sak mek chhunzawmna atan YMA member-ten donation thawhkhawm ni rawh se tih leh zirtirtu mahni post-a awm ṭha duh lote hi an post-a an awm theih nan Central YMA-in hma la rawh se tihte chu sawiho a ni hnuah pawm a ni.

Sawrkar khawih pathum – ‘Mizoram ramri hi sawrkarin a rang lama chin fel dan ngaihtuah rawh se’ tih te, ‘Zirna school-ah Mizo hnam lam zirtir a nih theih nan sawrkarah thlen ni rawh se’ tih leh ‘Kan ram chhung thei phun uar tura sawrkar nena ṭangduna hmalak ni rawh se’ tihte chu pawm vek a ni.

Kum 2021 – 2023 chhung atana Kumpuan rawtna lut pahnih zingah ‘Ram leh hnam humhalh’ tih an thlang a, YMA Dan Bu ennawm rawtna pawm a ni a, kum 2023-a YMA General Conference chu Churachandpur-ah Manipur Group YMA-in an thleng dawn a ni.

Central YMA Treasurer Fabian Lalfakawma’n 2021-2022 chhunga Central YMA Budget Rs.1,68,75,400 a pharh chu an pawm a, General Secretary Prof. Lalnuntluanga’n a tarlan danin tunah dinhmunah Central YMA hnuaiah hian branch 816 a awm a, group 50 leh sub. hqrs 8 awmin member zawng zawng hi 4,69,708 an ni.