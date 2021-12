Congress hruaituten Zoram mipui rinngam sawkar ṭha siam an tum thu an sawi

Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) elected office bearer te chuan nimin khan Congress Bhavan-ah thuthar thehdarhtute kawmin, Zoram mipui rinngam sawrkar ṭha siam an tum tih an sawi.

MPCC President Lalsawta chuan an party kal dan tur leh hmachhawp hrang hrang sawiin, hmathlir thui leh mumal tak neih anih tur thu a sawi a, ram hruai tur chuan hma thlir mumal tak neih a tul a, hma thlir neih teuh ringawt lam a ni lo a ti. Hmathlir nei chuan thil a chhui chiangin, a ngaihtuah ngun tur a ni a ti a. Zoram tan leh mipui tan a tha turah chuan huaisen takin dinngheh tlat an tum tih a sawi.



MPCC President chuan kum 2023-a inthlanpui lo awm turah voter mipuite lei theiha ngaitu politician te kutah Congress Party chuan ram dah a phal dawn lo a ti a, hemi kawnga an thawhpui theih apiangte nen ṭangrualin ram chhan turin an do dawn a ni, a ti a, State dang ang maia politician nei nungte chauh dinchanna ramah Mizoram siam an phal dawn lo a ti bawk.



Lalsawta chuan sawrkar hnathawkte an hlawh leh pension a hun taka pek an ngaih pawimawh tur thu pawh sawiin, sum enkawl kawngah ngaih pawimawhhmasak tur thliar thiama kal an tum tih a sawi a. Covid-19 karah pawh uluk taka sum hman a nih chuan sawrkarin sum a nei tam tawk viaua a hriat thu a sawi.

Sawrkar hnathawkte chu ram rorelnaah hna pawimawh tak thawktu an nih thu sawiin, Sawrkarin an chanvo tam tak a batsak avangin chhungkaw tam tak an mangang a ni, a ti a. Sawrkar hnathawk te pension chi hrang hrang Mizoram sawrkarin cheng Vbc 1113.28 a batsak mek thu a sawi bawk.