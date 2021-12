Football thuthang (13.12.2021)

@ Newcastle chuan January thlaah England midfielder Jesse Lingard, 28, lakluh theih beiseiin Manchester Unite an dawr. (Sun)

@ Manchester United chuan Barcelona zawm tur Uruguay striker kum 34 mi, Edinson Cavani thlak turin Norway forward Erling Braut Haaland, 21, Portuguse Joao Felix, 22, Germany forward Timo Werner, 25 leh Sweden’s Alexander Isak, 22-te hming an sawi ri. (Mail)

@ Tottenham chuan Manchester City leh Manchester United-te zawmin, Chelsea defender Andreas Christensen chu an thlithlai ve a, Denmark centre-back kum 25 mi hian tun season tawp hian a contract a hmang zo dawn a, Blues chuan contract thar ziakpui theih an la beisei zel a ni. (Daily Star)

@ Ajax manager Erik ten Haag, 51, chu Manchester United-in manager nghet tur zawnga duhthlan tur an chhawp chhuah zingah a chung berah a awm. (Daily Mirror)

@ Liverpool chuan Real Madrid winger Rodrygo chu player lakluh an tum ber zingah an dah a, Brazil forward kum 20 mi leina atan hian euro 80m (£68m) thehchhuah an rilruk a ni. (El Nacional)

@ Leicester City manager Brendan Rodgers chuan thla lehah a squad thuamṭhatna tur sum a neih a rin loh thu a sawi. (Leicester Mercury)

@ Chelsea leh Belgium striker Romelu Lukaku, 28, agent chuan football a chawlhsan hma-in Serie-A-ah a kir leh dawn tih a sawi. (Tuttosport)

@ Real Madrid chuan Brazil star, Casemiro, 29, thlaktu atan Leicester leh Nigeria midfielder Wilfred Ndidi, 25, chu an duh tih an sawi chiang tawh. (Naija)

@ Spain midfielder Pedri, 19, chuan Manchester City-in ngaihven mahse Barcelona-ah a hlim tih a sawi. (Tuttosport)

@ Barcelona hian nakum nipuia Real Sociedad-a contract hmang zo tur, Belgian midfielder kum 26 mi, Adnan Januzaj chu lakluh an tum dawn. (Mail)