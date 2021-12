January ni 31 thleng International Flight la châwl chhunzawm dawn

Khawvel hmun hrang hranga Covid-19 virus chi that, Omicron a darh tak avangin India chuan Commercial international flight chu January ni 31 thleng kalpui rih loh tur tih a sawi.

Hemi hma hian international flight hi December ni 15 aṭanga chhunzawm leh turin ruahman ni mahse ram tam takah Omicron variant hi a darh tak avangin sawrkar laipui chuan International flight chhunzawm leh tura thutlukna a siam chu a sut leh ta a, hetihlai hian he khapna hian ram danga bungraw thiar thlawhnate leh Directorate General of Civil Aviation (DGCA)-in a phalsakte erawh thlawh chhunzawm zel a phalsak thung a ni.