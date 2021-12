Larsap-in oil marketing company-te a kâwm

Nimin khan Mizoram Larsap Dr.Hari Babu Kam-bhampati chuan Oil Marketing Company pathum – Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) leh Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) hotulute leh aiawhte Raj Bhawan-ah a kawm a, Mizorama tuialh-thei leh eirawngbawlna gas dinhmunte an sawiho.

Larsap chuan Oil Company te chu Aizawl leh District Hqrs.-ahte eirawng-bawlna gas tunah Point Delivery-a sem mek chu Home Delivery angin hmun tam zawka sem a nih thei nan hma la turin a hrilh a, District hotute nen thawk-hoin mirethei te tana gas connection pekna scheme – Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUJ) dawng theite chu chhinchhiah a, heng miten gas connection an neih vat thei nan chak zawka hma la turin a hrilh bawk a. Siaha-a Petrol Pump pakhat chauh awmin mipui mamawh a phuhru tawk lo tia Larsapin a sawi chu IOCL lam chuan pump dang pakhat hawn belh thuai a ni dawn tiin an chang a ni.

Meeting-ah hian IOCL-in Mizoram pumah petrol pump 52 leh LPG Distributor 60 an neih mek thu te, kum 3 chhungin pump 30 dah belh an tum thu te, kum 3 chhunga Mualkhang Gas Bottling Plant tihchangtlun a ni tur thu te, hemi atan cheng vaibelchhe 180 bawr an sen tur thu te, tihchangtlun a nih hnua Mizoram mamawh chu kum 30 lo awm tur thleng an phuhru beisei thu te leh rela chawm tuialhthei dah khawlna hmun tur Rail Fed Depot sak a nih thei ram an zawn mek thute meeting-ah an tarlang a. HPCL in Mizorama pumah petrol pump 7 an nei mek thu leh 2024 thleng pump dang 32 hawn an tum thu te an tarlang tel ve bawk a ni.

FCS&CA Dept. hotute pawhin eirawngbawlna gas sem dana Local Council leh Village Council-te nena an thawhho dan chungchang leh eirawngbawlna gas tihchingpen venna kawnga hma an lak dan te an sawi a, Gas semna hmunah gas bukna dah ngei ngei turin an Distributor-te hriattir nise tia Supply hotuten an sawilan chu Mizoram eirawngbawl-na gas semtu IOCL chuan an hnuaia Distributor zawng zawngte chu Point Delivery an tihna hmunah cylinder buk tling ngei consumer-ten an dawn thei nan a hmunah a bukna dah ngei tura an hriattir tur thu an sawi a ni.