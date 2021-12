Ramri buai chungchanga chak taka hma la turin sawrkar ngên

JAC on Inner Line Reserved Forest Demand chuan Mizoram sawrkar chu Assam state nen ramri buai chungchangah chak taka hma la turin an ngen tih an sawi.

Nimin khan Aizawl Press Club-ah thuthar thehdarhtute kawmin JAC ON ILRFD Chairman Lianzuala chuan 509 sq. Miles Inner Line Reserved Forest chu Mizoram (Lushai Territory) chhung ngei a awm a ni a ti a, Mizoram chhunga awm Inner Line reserved Forest, 509 sqrs miles chu Mizoram sawrkar-in a enkawl ve theih nan central sawrkarah a rang thei ang berin sawrkarin dilna siam a thawn nghal turin an ngen tih a sawi.

Lianzuala chuan kum 1972 hmalam a Assam-in Inner Line Reserved Forest chhung atanga chhiah an pek thin an pek tak loh chu Mizoram sawrkarin Assam sawrkarah leiba a pung nen dil nghal turin an phut tih a sawi bawk.

Lianzuala chuan Mizoram sawrkar chu ramri hrula hmalakna tam takah leh an hnathawhahte an fakawm a tih thu sawiin, heng an hnathawhte hi engmah lo maia a awm loh nan an thurawnte ngai pawimawha chak taka hma la turin an ngen tih a sawi bawk.