Mizoram Health department hmalakna enpui turin doctor pahnih rawn tir

Mizoram district ṭhenkhata Covid-19 vei dinhmun a ziaawm theih loh avangin, Union Health Ministry chuan NCDC Jt. Director pahnih – Dr. Naveen Charrang leh Dr. Vinay Gargte chu Mizoram Health Department-tena Covid-19 dona kawnga an hmalakna-te rawn enpui leh rawn puibawm turin a rawn tir.

Central Health Ministry-in doctor a rawn tirhte hian Mizoram chhunga Covid-19 test kalpui dante, contact tracing leh containment area puan dan te, Covid Appropriate Behaviour (CAB)-te an rawn zirchian bakah, hospital khum awmzat te, Covid-19 vei phurhna atana ambulance hman dan leh hospital-a Covid-19 vei boralte an zir ang a, Mizoram-a Covid-19 vaccine pek dan an rawn zir bawk ang.

Doctor-te hian Mizoram Covid-19 dinhmun an zirte hi report an pek bakah, hmalakna tur hrang hrang an hmuhte pawh State leh Central sawrkarah thurawn an pe ang.