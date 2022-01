Nimin khan Serchhip District-ah hri kai 45 hmuh belh leh an ni a, heti hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 8429 niin, nimin khan hri kai enkawl lai mi 47 chhuahtir niin, hengte nen hian enkawl dam tawh zat hi mi 7901 an tling tawh a, tunah hian enkawl lai 503 an awm mek a, District chhunga Covid-19 hri vanga thi zât chu mi 25 an ni tawh a ni.