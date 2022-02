Task Group on Civil Supplies and Essential Commodities din

Dr. Renu Sharma, Chief Secretary, Mizoram & Chairman State Executive Committee, State Disaster Management Authority, Mizoram chuan Covid-19 hripui leng hmachhawnna kawngah mipuiten ei leh in tur chatlak lova an hmuh theihna tura hmala tur te, VLTF/LLTF leh pawl pawimawh dangte nen awmze nei taka vegetable supply chain kalpui dan tur ruahmante leh, Mizoram pawn aṭanga essential commodities lâkluh dan tur ruahman leh vil bakah khai rual taka Mizoram chhung hmun hrang hranga sem rual dan turte ruahman turin Task Group on Civil Supplies and Essential Commodities a din.

He Task Group-ah hian Chairman chu Zothan-mawia, Secretary, FCS & CA Department niin, Member Secretary-ah Ramdin-liani, Director, FCS&CA Department dah a ni.

Hetihrual hian January ni 12, 20222-a din Task Group on Monitoring of Health Infrastructure for Covid-19 chu member thar pathum ruatbelhin tihlen a ni a, he Task Group hi Covid-19 hripui leng hmachhawn-na kawngah damdawi in hrang hrangte inpuah-chahna leh Oxygen Plant te bakah hripui leng dona atana mamawh chi hrang hrang dinhmun vil tura din a ni.