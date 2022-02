NSS Unit leh Red Ribbon Club , Govt Serchhip College -in thisen pe

Nimin khan Govt Serchhip College-a NSS Unit leh Red Ribbon Club ṭangdun chuan Serchhip District Hospital-ah a mamawh apiang hman turin thisen unit 25 an pe a. Thisen pe tu te hi mipa 14 leh hmeichhia 11 niin, NSS Programme Officer mipa pahnihin an pe bawk.

Covid-19 hripui leng in ziaawm lam a pan hleih theih loh avangin Serchhip Hospital hian thisen petu an tlem deuh thu leh NSS Unit te Hrileng karah Thisen an pek ṭhin avangin nasa takin an harsatna a sutkian thin thu Medical Staff ten an sawi .

Govt Serchhip College NSS Unit hian Covid 19 hripui a len hnu hian Serchhip Civil Hospital ah hian vawi 6 pekna niin, kum 2020-ah ṭum hnih, kum 2021-ah ṭum thum niin, kum 2022 ah tuna mi hi a hmasa ber a ni.