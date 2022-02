Serchhip District-ah Hri kai 153 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 153 hmuhchhuah belh an ni.

CMO Office aṭanga report dawn danin, nimina hri kai hmuhchhuah belhte hi Serchhip-ah 59, Thenzawlah 27, Bung-tlangah 22, Chhingchhipah 17, N.Vanlaiphaiah 11, Thentlangah 7, Chhiatlangah 5, Neihlohah 3, Hriang-tlang leh Lungchhuahah 1 ve ve hmuh chhuah belh an ni a, Serchhip khaw chhung bika hmuhchhuahnate chu – Veng-chungah 33, P&E Veng-ah 19, Zozam Vengah 5, AOC Veng-ah 3, Darnam leh Dinthar Vengah 2 ve ve, New Serchhip Bazar, New Serchhip Venglai, Tuikhuah Veng leh Field Vengah 1 ṭheuh hmuh belh an ni a, hengte nen hian Serchhip Distict-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 10988 an tling ta a, hetihlai hian nimin khan hri kai enkawl mi 157-te chu chhuahtir an ni a, hengte nen hian District chhunga hri kai enkawl dam tawh chu mi 9912 niin, hri kai enkawl mek mi 1049 an la awm a, thihpui hi mi 27 an awm tawh a ni.

Like this: Like Loading...