CM hovin SDMA thukhawm

Nimin khan Chief Minister Zoramthanga hovin Mizoram State Disaster Management Authority (SDMA) chu Chief Minister Office Conference Hall-ah an ṭhukhawm.

Meeting-ah hian kum kalta chhunga SDMA hmalakna hrang hrang report ngaihthlak hmasak a ni a, an thurel zingah Covid-19 laka him theihna tura inkaihhruaina SOP hman mek hnuaia inkhuahkhirhna ṭhenkhat ennawn tura department leh pawl hrang hrang aṭanga rawtna thu lûtte sawiho niin, zirchianna siamte chu ngun taka ngaihtuah a ni a, heng zingah hian zirna in hrang hranga zirtirna kalpui zui zel dan tur te, inkhawm chungchang leh state entry point a inkhuahkhirhna te a tel a ni.

Heng bakah hian State Disaster Mitigation Fund hmanga mitigation project kalpuite vil a enzui tur Appraisal Committee din tura rawtna te, Minimum Standard of Relief kaihhruaina draft guidelines an pharh te leh thu pawimawh dang ngaih-tuah tura chhawp chhuah te chu a thuphunga pawm a ni.

He hunah hian Dy CM Tawnluia, Home Minister Lalchamliana, P&E Minister R. Lalzirliana, FCS&CA Minister K. Lalrinliana leh member dangte an tel a ni.

