Chief Minister vautua puh thurualpui nia hriat man belh leh

Social media-a Chief Minister Zoramthanga thla 3 chhunga bâng tura nawrna leh, a bân loh chuan thaha vautua puh Rodinliana (37) @ Apuia Tochhawng chu man a nih hnuah, a thurualpui nia hriat Chanchinmawia (44) Lunglei Zohnuai-a cheng chu nizan hmasa khan Serkawnah man a ni leh.

Police thuchhuaha tarlan a nih danin, ngun taka Rodinliana social media account-te check a nih hnuin facebook account pakhat “CC Azyu” nen helna chungchang thil, ralthuam, sum leh training neihdan turte thlengin an reldûn ṭhin tih hriatchhuah a ni a, an thah tur list-ah MLA H.Lalzirliana pawh a tel a, “CC Azyu” inti hi chhui chian a nih hnuah Chan-chinmawia (44) @ CC-a, Zohnuai, Lunglei-a mi a ni tih hriatchhuah a ni a, Police ten an man nghal a ni.

Police-in hemi chung-changa thuchhuah an siama an tarlan danin, a ṭha lo zawnga social media hmangte an en liam mai mai dawn lova, chhui chhuaha, dân anga hrem zel an ni ang tih an tarlang a ni.

Tarlan tawh angin Facebook account lem, ‘Thingtlang Pa’ inti chuan CM vauna hi a post a, hei hi chhui zui a nih hnuah Rodinliana, Khawzawl Hermon veng chu man a ni.

