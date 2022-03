Covid-19 inkaihhruaina thenkhat tidanglam

Ni 15.3.2022-a State Disaster Management Authority (SMDA) ṭhukhawm-in thutlukna a siam angin, Mizoram sawrkar chuan Covid-19 inkaihhruaina hman lai mek zinga zirna in hawn chungchang te, Pathian biak inkhawm leh state pawna bungraw lakluh chungchanga inkaihhruai-nate chu tihdanglam a ni.

Inkaihhruaina tihdang-lamah AMC Area pawn lama inkaihhruaina siamah chuan School leh hostel te chu academic session thar, ni 5 April, 2022 aṭangin hawn phal a ni dawn a, school leh hostel chhunga hman tur Standard Operating Procedure (SOP), Health & Family Welfare Department-in a pawmpui, School Education Department-in a chhuah chu ṭha taka zawm tur a ni a. zirtirtute, hnathawh dangte leh zirlaiten vaccine an lak vek theih nan School Education Department chu hma la tura tih an ni a,

Zirna sâng zawkah chuan Final Semester zirlaite tan class leh hostel-te hawn phal a ni a, Semester dang te chu Higher & Technical Education Department ruahmannain CAB uluk taka zawm chungin, Academic Session July, 2022-a ṭan tur aṭangin offline class a hawn phal a ni a, Department of HAMP, MZU hnuaia Ph.D. course work chu class hawn phalsak a ni a, hemi atana hman tur SOP chu H&TE Department-in a ruahman ang a, zirlai leh zirtirtu/hnathawk dangte chu Covid-19 vaccine full dose la vek tura hma la tura tih a ni bawk.

Biak Ina Kohhran Inkhawm leh inkhawmpuite chu chhun leh zanah neih phal a ni a, zing leh tlai ṭawngṭai inkhawm pawh phal a ni a, CAB uluk taka zawm tur a nih thu tarlan a ni a, kohhran leh VLTF-te chu CAB/ SOP Implementation Committee din tura tih an ni a, Deputy Commissioner-te thurawn ngaichang chungin, Kohhrante chu an veng/khua ṭheuha Covid-19 hrileng dinhmun ngun taka thlithlai reng tura beisei an ni bawk a, inkhawmna leh inkhawmpuiahte hian ruai buatsaih lo tura beisei an ni bawk a ni.

Hei bakah hian state pawn aṭanga bungraw lakluh nan phalna hranpa lak ngai lovin a lakluh theih tawh dawn bawk a ni.

