Durtlanga puak thei thil puak, agent-te hnen atanga rûk chhuah a nih ring

Zirtawpni zinga Durtlang Mual Venga electric detonator puak kha Telangana state siam, Aizawla agent-te hnen aṭanga rûk chhuah niin Police-te’n an ring.

Electric detonator phurh-na he pik-up hi Aizawl leh Manipur-a Moreh khaw inkara tlan ṭhin a nih bakah Aizawl leh Tripura inkarah a tlan bawk ṭhin niin Police-te’n an sawi a, Police-te hian an chhui chiang mek a, electric detonator hi Aizawl-a agent-te hnen aṭanga rûk chhuah a ni em tih pawh chhui zui mek a ni.

He electric detonator, Mizovin bomb kép an tih mai, pentaerythritol tetrani-trate (PETN) an tih mai hi a tuamna lehkha aṭanga a lan dan chuan Telangana state a siam nia a lan thu Police-te chuan an sawi.

Pik-up neitu Immanuel Lalmawikima leh a khalhtu nia hriat Thangsohrai-te hian an motor siamtir turin Buanga workshop-ah hian an lut a, motor an siamlai leh welding lam an khawih laiin pik-up-a electric detonator an phurh chu mei si perin a dep fuh nia hriat a ni a, Pik-up ah hian detonator hi an phur tam viau nia rin a ni.

Tarlan tawh angin he thil thlengah hian workshop neitu Lalhmangaihzuala (Buanga), Durtlang North leh a mi chhawr Lalṭhafam-kima, Ṭhuampui, Aizawl-te chu a hmunah an thi a, Immanuel Lalmawikima, Sakawrdai chu damdawiin panpui a nih hnu-ah a hliam tuar lovin a thi zui leh a, a driver Thangsohrai, Dampa-rengpui chu tunah hian dam-dawiina enkawl mek a la ni.

Like this: Like Loading...