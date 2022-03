Durtlanga puakthei thil puakah mi 3-in nunna chân

Nimin zing dar 8:45 bawr vela Durtlang Mual venga electric detonator (kep) puak vanga chhiatna thlengah mi 3 an thi a, hliam tuar pakhat Synod hospital, Durtlang ICU a enkawl mek niin a dinhmun a ṭha vaklo nia thu dawn a ni.

Vanduaina thlenna hmuh hi Selesih – Durtlang road, motor siamna workshop pakhatah a ni a, workshop neitu Lalhmangaih-zuala (Buanga), Durtlang North leh a mi chhawr Lalṭhafamkima, Ṭhuampui, Aizawlte chu a hmunah an thi a, damdawiin thlenpui a nih hnuah Lalmawikima, Sakawrdai chu a hliam tuar lovin a thi leh a, tun dinhmunah Thangsohrai, Damparengpui chu Synod Hospital ICU-ah enkawl mek a ni.

Lalmawikima leh Tang-sawrai-te hian nimin zing khan an motor (pik up) siamtir turin Buanga workshop-ah an lût a, motor an siamlai leh welding lam an khawih laiin pik-up a puak thei lam thil (detonator) an phurh chu mei si perin a dep fuh nia hriat a ni a, pik-up-ah hian detonator dang pawh an phur nual nia hriat a ni a, hengte hi police lamin an la vek tawh nia thudawn a ni.

He thil puak hi a tirah chuan workshop-a an hman welding-na gas puak nia ngaih a ni a, amaherawhchu thil awmzia enfiah a nih hnuah gas puak a ni lo a, chhiatna thlenna hmuna awmte zawh-fiah tur an awm loh avangin, finfiahna chiang tak hriat tur engmah a awm rih lo tih thulakna chuan a tarlang a ni.

He thil puak hian a bul hnaia awm, in 9 vel a nghawng a, tukverh darthla-lang keh te, in bang khite a awm nual a, in ṭhenkhatte phei chu riah chhuahsan ngai hial turte pawh a awm nia thudawn a ni a, nimin khan khawtlang hnatlang koh niin, chenna in chhia thawm ṭhat theih ang angte thawm ṭhat nghal a ni.

