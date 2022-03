MGNREGS kalpui dan chhui tur High Level inquiry din turin BJP-in Governor an phût

Nimin khan BJP, Mizoram Pradesh chuan thuchhuah siamin, “Central Schemes Monitoring & Vigillance Cell chuan Mizoram sawrkarin MGNREGS Material Component Corruption khurpui a hmanga a kalpui dan RTI hmangin zirchian a lo ni tawh a, thil diklo kan hmuhte ziakin Governor Hari Babu Khambampati hnenah thehluh a ni a. MGNREGS Material Component Corruption khurpui a siamtu chhuichhuak a dan hmanga hrem an nih theih nan Governor chu High Level inquiry din a chhui turin CSM & VC hruaitute chuan kan phut a ni,” an ti.

BJP chuan an thuchhuahah chuan Union Rural Development Minister Faggan Singh Khulaste-a’n ni 11 February 2022 a Mizoram (Aizawl) a rawn tlawh ṭum khan BJP Vigillance Cell-ten lo hmuin Central sawrkarin Mizoram tana Scheme/Programme hrang hrang kaltlang a sum sanction a rawn pek ṭhinte Mizoram sawrkarin a nihna tura kalpui lo leh a taka hman awmlo tam tak te, sawrkarin Dân palzuta duh duha Party Worker duhsakna atana an hman thu an lo hrilh tih an tarlang a, Union Minister chuan MGNREGS kalpui dan a hriat hian mak a ti hle tih an sawi a, Governor Hari Babu Khambampati chuan BJP CSM&VC te thu thlen chu a rang thei ang bera bawhzui a tum thu leh theihtawp a chhuah tur thu a lo hrilh tih an sawi a, Union Minister-in CSM& VC te chu Complaint pe tura a tih angin nimin vek hian Union Minister hnenah theh luh nghal a ni tih an sawi bawk.

