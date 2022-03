STP-in Award dawn lawmna neiin hruaitu thar tur an inruat nghal

Inrinni khan Serchhip Ṭhalai Pawl (SṬP) chuan Zothlifim Daily Newspaper Office, New Serchhipah kumina NYK Award, Ser-chhip District-a lawmman pakhatna an dawn leh, Mizoram puma lawmman pathumna an dawn lawmna hun hmangin, kum 2022-23 chhunga an hruaitu tur inruatna an neih bakah an pawl hmalakna tur atana an duhte an sawiho nghal.

He inhmuhkhawmna hi Laldinpuia, president chuan SṬP lo indin chhoh dan leh an pawl kalphung sawiin, an hmalak tawhna tlangpuite a tarlang a, SṬP chu mi harsa zawk leh ṭanpui ngaite ṭanpui kawnga hmalak chu an din chhan ber a nih thu a sawi a, hemi piah lamah hian Serchhip khawpui ṭhatna tur atana hmalakna chu an kalpui tel zel tih a sawi bawk.

Kalkhawmte chuan SṬP hmalakna atana an duhte an sawiho nghal a, hmalakna tura an duh zingah luidung, a bikin Tuikum leh Mat lui humhalh kawnga hmalak leh ruihhlo laka ṭhalaite chhanchhuah chu ngaih pawimawh a ṭul tawh takzet tih an sawi a, Serchhip khawpui chhunga chhungkaw pakhat chu SṬP hminga ṭanpuina pek dan ngaihtuah nise an ti bawk.

Kum 2022-23 chhung atana an pawl hruaitu thar atana an ruat te chu – President-ah T.Biakchamliana, AOC Veng; Vice-President-ah R.Lalfamkima, Chhiahtlang, Secretary-ah Hmingthansiama, Bazar Veng, Serchhip, Asst. Secretary-ah C.Lalrochhuanga, New Serchhip, Treasurer-ah Lallawmawmi Khawl-hring, New Serchhip leh Fin. Secretary-ah Beulan VL Awmpuii Sailo, New Ser-chhip te an ruat nghal a ni.

