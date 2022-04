Mizoram leh Assam ramri chungchangah inbia

Mizoram leh Assam ramri buai chungchangah State pahnih aiawhte chu nimin khan internet kaltlanga inbiaiin ramria chêtna thleng lo tura boruak vawnhim zel an duh thu an tarlang.

Home Minister Lalcham-liana chuan State pahnihte chu inbiakna neih ṭha an tih thu a sawi a, an inbiakna tur Level leh tihdan tur chu Assam lamin rawtna siam turin an ti tih sawiin, State pahnihte chuan Status quo chu vawnhim zel an duh a ti bawk.

Assam lam hian ramri hrulah Mizoramin hmasawn-na hna an thawk nia puhin hemi chungchang hi an lo enfiah dawn tiin a chhang tih Lalchamliana chuan a sawi bawk a ni.

Nimina inbiakna ah hian Mizoram lam aṭangin Home Minister Lalchamliana leh sawrkar mi pawimawh te an tel a Assam lamah Border Area Development Minister Atul Bora leh mi pawimawh dang an tel a, State pahnih ramri hrula Dy. Commissioner leh officer dangte an tel bawk a ni.

