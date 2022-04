Mizorama ramhmul damdawite chin pun kawngah SMBP-in hma thar a la dawn

Mizoram chhunga ramhmul damdawite a mang mai loh nan a chin pun kawngah hma thar lak a ni dawn.

He thu hi nimina Mizoram State Medicinal Plants Board, Executive Body ṭhutkhawmah rel a ni a, he ṭhutkhawm hi an Chairman leh Health Minister ni bawk Dr. R.Lal-thangliana chuan kaihhruai-in, ramhmul damdawi chungchang a hmalakna hrang hrang leh thil pawimawh dante an sawiho a, an thurel zingah Mizoram chhunga ramhmul damdawi-te a mang mai loh nan, chin pun lehzual a nih theihna turin Nursery siam belh an rel a, ram tana rotling Herbal Garden siam te, School naupangte tana ramhmul damdawi chungchang inzirtir leh inhrilhhriat nan School Herbal Garden din tura chak taka hma lakte an rel a ni.

Meeting kaihruaitu Dr. R.Lalthangliana chuan Pathian min pek leilung hausakna ramhmul damdawi leh maute kan ram hmasawnna atana hman ṭangkai an nih zel theih nan ngaihtuahna seng lehzualturin Board member-te ngen a, State Medicinal Plants Board, Directorate of AYUSH hnuaia thawktute pawh ramhmul damdawi chungchanga hmasawnna rahbi thar chhawpchhuak turin a chah bawk a ni.

State Medicinal Plants Board hi National Medicinal Plants Board, Ministry of AYUSH, Govt. of India chuan State tina ramhmul damdawi tichangtlung tura ruahmanna a siam angin kum 2001 khan Mizoramah din a ni a, kum 2015 aṭang khan AYUSH Department hnuaia sengluh a ni a, SMPB Mizoram hian ramhmul damdawi chinpun, humhalh, a chungchang inhrilhhriat leh kawng hrang hranga tichangtlung turin hma a la ṭhin a ni.

