Raltlan tuamhlawm danah CM hnenah lawmthu sawi

Indiana Falam Chin Community, USA hruaitu ṭhenkhatin nimin khan Chief Minister Zoramthanga chu a pisaah hmuin, Myanmar raltlante Mizoramin a lo tuamhlawm danah lawmthu an hrilh a ni.

Myanmar rambuai avanga Mizorama sahimna zawng an unaute Mizoram sawrkar leh mipuiin a lo dawnsawn a, an mamawh ang ngaihtuah a an lo tuamhlawm dan chu ropui an tih thu an tih thu Indiana Falam Chin Community, USA aiawh, Mizorama lo kal te chuan an sawi a. Chief Minister chu lawmpuina thilpek an hlan bawk a ni.

Lawmthu sawina an hlan lai hian Adviser to Chief Minister C.Lalramzauva pawh a tel a ni.

