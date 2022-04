Serchhip District-a Covid-19 hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 13,323 an tling tawh a, heng zinga mi 13,063 hian damin enkawlna hmun an chhuahsan tawh a, hri kai enkawl dam tawh zat hi 98.04% a ni a, tun dinhmunah hri kai enkawl mek 227 la awmin, hri kai nunna chân hi mi 33 an awm tawh a ni.

