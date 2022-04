Serchhip Excise & Narcotics Department-in Rakzu litre 800 chuang tiral

Serchhip District Excise & Narcotics Department chuan nimin chawhnu khan kumin March leh April thla-a an Zu man, litre 800 chuang, tualchhung rate-a cheng nuai 2 man hu vel chu Serchhip P&E Venga Leisekawt Field kiangah an tiral.

He hunah hian B.Ngur-chhuana, Asst Commissioner, Excise & Narcotics Deptt Serchhip District chuan Department leh YMA-te thawhona a ṭhat avangin heti zat hi kan man thei a ni tiin, YMA-te nena an thawh-honaah lawmthu a sawi a, nikum kumtawp lama an lo man tawh ṭhenkhatte chu Court-ah tihral a lo ni tawh tih a sawi bawk.

B.Ngurchhuana chuan mipui, a bikin kum lama naupang zawkte hnenah zu leh ruihhlo tihchhin a pawizia inzirtirna chu a tam thei ang ber neih a ṭula an hriat thu sawiin, Serchhip District-a khaw hrang hrangte tlawhchhuakin Awareness Campaign buatsaih an tum laiin hri leng avangin an ruahman lawkna chu nasa takin a ṭhuanawp tih a sawi a, an theih ang tawka hmalak chhunzawm zel an tum tih a sawi bawk.

Nimina tihral tak rakzu-te hi tunhnaia ṭum thum an man aṭanga an man khawm niin, Court-a thubuai chinfel tawh tihral tura tihte an ni a, heng zute hi Phunchawng aṭanga rawn phurh chhoh, Serchhip, Thenzawl, Keiṭum bakah Mualṭhuam lama tihral turte an ni a, hemi kaihhnawihah hian mi 4 man an ni a, lirthei 3 man a ni bawk.

Serchhip Excise Dept hian kumin chhungin Heroin gram 308.24 an man tawh a, Ganja kg 8.63 an man tawh bawk a ni.

