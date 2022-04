Serchhipah hri kai hmuh belh awm lo

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 34 hmuhchhuah belh leh an ni a, hetihlai hian CMO Office aṭanga report kan dawn danin, nimina District chhunga hri kai hmuhchhuah belhah hian Serchhip khawpui aṭangin hri kai hmuh belh an awm lo a ni.

Hetihlai hian Hmunṭhaah 12, Kanghmun South-ah 8, N.Vanlaiphaiah 6, E.Lungdar-ah 4 bakah Keiṭum, Sialhau, Thentlang leh Thenzawl aṭangin 1 ṭheuh hmuhchhuah belh leh an ni a, hengte nen hian District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 13,400 an tling tawh a, hetihlai hian nimin khan Serchhip District-ah hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 32 chhuahtir an ni a, heti hian District-a hri kai hmuh chhuah zinga enkawl dam tawh zat chu mi 13,193 niin, enkawl dam hi hri kai tawh aṭangin 98.45% a ni a, hri vei enkawl lai mi 174 an la awm a, hri kai boral hi mi 33 an awm tawh a ni.

