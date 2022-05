Zirlai titha chawimawina hun hmanpui

Nimin khan Chhuanthar Tlangnuam School aṭanga kum 2021-a HSLC & HSSLC Pass-te lawmpui-na hun Chhuanthar Hall ah hman niin, Er.Lalrinawma, Dy. Speaker, Tuikum bialtu MLA chuan khuallian niin a hmanpui.

Khuallian chuan Chhuan-thar Tlangnuamah Pawl 1 aṭanga pawl 12 thleng zirna mahni khuaah ngei an nei chu an vannei hle a ni, a ti a. Thiamna tak tak neia ke pen a pawimawh zia sawiin, an thlen chin zelah thiam tak leh rinawm taka awm turin zirlai kalkhawmte a fuih a ni.

Chhuanthar High School hi kum 2004 a din niiin HSLC hi zirlai 356 in an Pass chhuak tawh a. Higher Secondary School hi 2015 a din niin 2021 thleng hian HSSLC zirlai 97 in an Pass chhuak tawh bawk a ni. Tunah hian pawl 1 atanga pawl 12 thleng awmin, kumin ah hian Zirlai 473 an awm a, Zirtirtu 25 an awm mek a ni.