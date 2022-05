French Open khelh mekah Alexander Zverev a tla teuh hle a, set hmasa pahnih a hloh zet hnuah deciding set-ah Sevastian Baez hnehin third round a lut a, Novak Djokovic pawhin third round a lut bawk.

German third seed Zverev hian 2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5-in Baez hi a hneh hram a, deciding set-ah hian match point a save hram a ni. Third round-ah American Brandon Nakashima a hmachhawn leh ang.

Champion lai Djokovic hian Alex Molcan chu 6-2, 6-3, 7-6 (7-4)-in a hneh a, second round-a a hneh Molcan-a’n coach-a a hman Marian Vajd hi khawvel hriata Djokovic a rawn lâr chhoh laia Djokovic lo enkawl tawh ṭhintu a ni.

Hemi hma hian Stafanos Tsitsipas chuan Lorenzo Musetti laka set 2 a hloh zet hnuah 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2-a hnehna changin second round a lut bawk a ni.