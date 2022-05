JICA hmalakna pawhsei dan kawng dappui turin ngên

Nizan hmasa khan Irrigation & Water Resources Minister C.Lalrinsanga chuan Japan International Cooperation Agency (JICA) hotute kâwmin, Technical Cooperation Project (TCP) hnuaia JICA hmalakna chu a hmawr-bawk hnai deuh tawh mahse Mizoram tan bika pawhsei dan kawng dap turin JICA hotute a ngen.

Nizan hmasa thimhlim khan Aijal Club-ah miniter hian JICA hotute pualin cultural programme leh zanriah a buatsaih a, hemi hnua inkawmna an neihah minister chuan JICA leh Mizoram sawrkar thawhhona ṭha tak hnuaiah tunah hian RD Block 3 chhungah hmalakna hmahruaite thawh zawh a ni tawh chu lawmawm a tih thu a sawi a, JICA nena an thawhhona – TCP chu a Minister nihna anga a vil uluk thu sawiin, hmasawnna tam tak a hmuh thu te, JICA-in ruahmanna an siam chikimin, line department hnuaia Mizoram mamawh chiang takte an rawn hmuh hmaih miah lo chu a phurawm hle a ni a ti a, JICA Sustainable Farming System (JIFAS) hnuaiah Agriculture leh allied service sector-ah te awmze takin hmalak mek a ni a, hei hi kuthnathawktuten an hlawkpui hle dawn niin a sawi.

Akemine Kengo, Sr Representative of JICA chuan Japan leh India chu thian ṭha tak an ni tih a sawi a, Tokyo-a India leh Japan Prime Minister-te Quad Summit 2022-a an inhmuh-naah thawhhona awm mekte an sawidun dawn bakah thawhhona neih belh dan turte pawh an sawi belh a rin thute a sawi a, he inkawmnaah hian Northeast India-a an hmalakna inṭawmte chu sawiho tur zinga dah pawimawh a ni a, he inbiakna hian Hmar-chhak biala hmalak mekah awmzia a neih a beisei thu pawh a sawi bawk.

5 year TCP – ‘The project on Capacity Enhancement for Sustainable Agriculture and Irrigation Development in Mizoram’ hi Agust 2017 khan bul ṭan in July 2022 hi a tawp hun a ni a. TCP hnuaiah hian RD Block 4 – Bilkhawthlir, Aibawk, Serchhip leh Champhai Block-ahte hmalak a ni a, TCP hun chhunga kum 2 chuang chu hripui lengin a tihkhaihlak avangin kumin April thla khan TCP pawhsei rawtna leh ngenna chu JICA hnen-ah thlen a lo ni tawh a ni.